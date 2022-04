Guendalina Tavassi, i suoi costumi da urlo sull’isola fanno impazzire fans e concorrenti

L’isola dei famosi ha avuto inizio il 21 marzo. Protagonista annunciata dell’Isola dei Famosi alla vigilia della partenza del programma, Guendalina Tavassi sta confermando in pieno tutti i pronostici che si facevano su di lei. La showgirl si sta rivelando uno dei personaggi più attivi, seguiti e tifati del reality.

Guendalina, nell’ultimo post mandato online su Instagram dal suo social media management, sfodera un bikini colorato e stratosferico, capace di evidenziare alla perfezione le sue curve da sballo. Impossibile non concentrarsi innanzitutto sulla scollatura clamorosa e seducente, ma, guardando più in basso, anche la curva sinuosa e avvolgente dei suoi fianchi risulta altrettanto irresistibile. Il mix fa sì di mandare davvero in delirio la community, che omaggia la Tavassi dei soliti complimenti a iosa e di una pioggia di like incredibile in poco tempo. “Ma sei strabiliante”, “Non dimagrire ti prego”, “Sei fantastica”, e altri messaggi del genere. Il supporto dei fan, alla fine, potrebbe risultare determinante per lei ed Edoardo per arrivare fino in fondo. Tutti i suoi ammiratori sperano che sia lei a prevalere nella lunga ed estenuante cavalcata, ma attenzione. L’Isola è imprevedibile e tutto può cambiare nel giro di un attimo. Climaticamente e non.

Un costume che si rimpicciolisce sempre di più, soprattutto per il suo lato ‘A’ che è abbastanza importante. Un fisico statuario e sempre in forma, nonostante la fame inizia a farsi sentire tra i concorrenti. Tornando al suo look è decisamente incantevole, non abbiamo davvero parole per aggiungere altro. Se ne avete voi ci farete sicuramente contenti: l’unica cosa da fare in questi casi è osservare il tutto come se fosse un quadro ed in religioso silenzio.

Isola dei famosi, i fratelli Tavassi raccontano l’infanzia: “Da piccoli ci separarono”

Nella puntata di lunedì c’è stato un momento che ha visto protagonisti i fratelli Tavassi, Guendalina e Edoardo. Durante alcuni precedenti confessionali hanno raccontato cosa hanno vissuto quando erano solo dei bambini e nei filmati mostrati in diretta abbiamo scoperto della loro storia.

Come raccontato, Edoardo e Guendalina sono stati separati quando avevano 7 anni perchè i genitori allora si separarono. Guendalina nel video dice: “Io e Edoardo, la vera divisione c’è stata quando eravamo molto piccoli, ci separarono. Abbiamo passato un periodo orribile, anni tra tribunali dei minori, assistenti sociali in casa. Mio fratello fu affidato a mio papà e io a mia mamma”. Anche Edoardo ne ha parlato: “La mia infanzia non la auguro a nessuno. Da piccoli i miei si sono separati e il giudice decise di far scegliere ad un bambino di 6 anni e ad una bambina di 5 con chi stare”.