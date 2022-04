Covid in Campania, calano i positivi ed i ricoveri: il bollettino di oggi

Sono 7.277 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 41.631 test esaminati. Il raso di incidenza scende al 17,47%, contro il 18,21 di ieri. Dodici le nuove vittime, di cui dieci nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. L’occupazione delle terapie intensive è in calo, a quota 31 (-4) mentre quella delle degenze (725) resta invariata. (ANSA).

Long-COVID, i postumi della malattia cambiano in base alla variante contratta: lo studio dell’OMS

Sin dall’inizio della pandemia nel 2020 è stato chiaro che i tempi di recupero dopo aver contratto il Coronavirus erano fortemente variabili. Già quando la prima ondata iniziò a ritirarsi, infatti, non era insolito sentire di persone che, dopo essere guarite, continuavano ad accusare sintomi tipici, come anosmia e difficoltà respiratorie anche per molte settimane. E ciò in maniera del tutto indipendente dalla gravità dei sintomi accusati durante la positività al virus.Con l’avvento delle varianti, poi, la popolazione ha cominciato a sperimentare sempre più sintomi, successivamente all’esito negativo del tampone. Al punto che questa vasta e imprevedibile sintomatologia è diventata essa stessa una sindrome: la cosiddetta sindrome long-COVID. Tale sindrome, in certi casi, può considerarsi addirittura più fastidiosa della malattia stessa.

Come spesso sta accadendo in queste settimane con la variante Omicron. Tale variante, infatti, si manifesta nella gran parte dei casi con sintomi lievi o del tutto assenti. Tuttavia, i ricercatori hanno osservato che molti soggetti affetti da Omicron, nelle settimane successive all’esito negativo del tampone (quindi quando il virus non era più presente nel corpo) hanno accusato sintomi riconducibili al Covid.

Inoltre, alcuni studi hanno confermato la correlazione tra determinate varianti e determinati sintomi Long-COVID. Confrontando i sintomi segnalati dai pazienti infetti tra marzo e dicembre 2020 (quando era dominante il virus originale) con quelli segnalati dai pazienti infetti tra gennaio e aprile 2021 (quando l’Alfa era la variante dominante), si è scoperto un cambiamento sostanziale nel modello dei problemi neurologici e cognitivi/emotivi sperimentati nel post Covid. Quando a dominare era Alfa, la prevalenza di dolori muscolari, insonnia, nebbia cerebrale e ansia/depressione aumentava significativamente. Mentre l’anosmia (perdita dell’olfatto) e disgeusia (difficoltà a deglutire), così come i problemi di udito (comuni con il virus originale) hanno cominciato a diminuire.