Covid in Campania, calano le terapie intensive ed i ricoveri: il bollettino

Sono 3.384, in Campania, i neo positivi al Covid su 19.925 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, resta stabile il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,78% ed oggi è 16.93%. Quattro i decessi nelle ultime 48 ore; due deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali, leggero calo di ricoveri nelle terapie intensive con 35 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri) ed anche in degenza con 729 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri). (ANSA).

Vergogna nel Salernitano, manifesti funebri contro il vescovo che ha bloccato le processioni

Un macabro manifesto funebre rivolto al vescovo della diocesi di Nocera-Sarno, Giuseppe Giudice, è stato affisso in diversi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. La ‘protesta’ è scaturita dalla decisione assunta dall’Assemblea del clero di sospendere le processioni fino a data da destinarsi, sia come forma di prudenza per l’emergenza Covid ancora in corso che per rispetto di quanto sta accadendo in Ucraina.

Scelta che ha sollevato sin da subito polemiche e che è alla base del manifesto spuntato in queste ore. “Ha tragicamente con un decreto inutile ucciso e oltraggiato le nostre feste patronali”, si legge nel necrologio che ha come intestatario il vescovo Giuseppe Giudice. “Ne danno la triste notizia le bande musicali, i fuochisti, gli ambulanti, i giostrai, le ditte delle luminarie e molti commercianti che ancora piangono un periodo buio per la crisi legata al Covid. E ora continuano a lavorare per una scelta disonesta e ingiusta.Un grave lutto ha colpito il nostro Agro, ma uniti vinceremo contro il Vescovo”.