Continua il trend discendente dei contagi Covid in Campania. L’ultimo bollettino diramato dall’Unità di crisi certifica una situazione epidemica che fa ben sperare in vista della prossima estate. Sono 388 i positivi individuati attraverso i 13.014 tamponi molecolari effettuati, con un tasso di positività sotto il 4%. Sono 139 i positivi sintomatici individuati, mentre 249 non presentavano sintomi da contagio covid.

Numeri rassicuranti confermati anche dai decessi resi noti nel bollettino di oggi, sono 5 i decessi registrati: 4 deceduti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Costante il numero di guarigioni, 794 nelle ultime 24 ore, così come è gradualmente in calo la pressione sul sistema ospedaliero. Secondo quanto comunicato dall’Unità di Crisi Covid, sono 55 i posti in terapia intensiva occupati (ieri 58); sono 624 i posti letto di degenza destinati a pazienti covid (-12 rispetto a 24 ore fa).