Bomba ecologica nel Casertano, sequestrate tonnellate di rifiuti infiammabili

Redazione Internapoli
Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni ed i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, unitamente a personale ASL, ITL, INAIL e Vigili del Fuoco, hanno svolto un’attività congiunta finalizzata al controllo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, durante l’operazione, il personale coinvolto è intervenuto presso una ditta di logistica sita nella zona industriale tra Maddaloni e Marcianise, dove è stata rilevata la presenza di decine di fusti di materiale infiammabile di diversa natura, tra cui alluminio in polvere e nitrato di bario, per un peso complessivo di diverse tonnellate. Inoltre, da una più accurata ispezione, sono stati individuati rimorchi e autocarri su cui erano presenti ulteriori quantità di materiale infiammabile.

Pericolosità per la salute pubblica

È stato quindi avviato il protocollo di intervento previsto per il rinvenimento di merce o materiale ritenuto di presunta pericolosità per l’ambiente e la salute pubblica. All’esito degli accertamenti, le forze dell’ordine, constatata la violazione delle necessarie precauzioni e condizioni di sicurezza in materia antincendio, oltre che l’assenza dei requisiti previsti per la trattazione e lo stoccaggio, hanno sottoposto il materiale a sequestro e denunciato il titolare dell’azienda per omessa denuncia di materie esplodenti.

