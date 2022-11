Bomba esplode all’esterno del noto bar, notte di paura a Portici

Una bomba carta è esplosa questa notte all’esterno del bar Lux Food e Dring a Portici. Il boato, intorno all’1 del mattino, è stato avvertito anche a centinaia di metri di distanza ed ha svegliato di soprassalto alcuni residenti. L’esplosione e è stato nettamente avvertita a centinaia di metri di distanza.

BOMBA CARTA A PORTICI, DANNI AL LOCALE E ALLE AUTO PARCHEGGIATE

L’attività è situata all’angolo tra via Roma e via Diaz. Non ci sono feriti feriti ma l’ordigno ha danneggiato la saracinesca, alcune automobili lì parcheggiate, una vetrinetta di esposizione e un frigorifero all’interno del locale. Sul posto la Polizia del commissariato di Portici-Ercolano e la Scientifica per i rilievi che hanno rinvenuto e sequestrato pezzi di bomba carta.

L’IPOTESI DEL RACKET

Il titolare dell’attività commerciale, rintracciato dai poliziotti, ha riferito di non avere mai subito minacce. Verifiche sono in corso sui sistemi di videosorveglianza della zona, alla ricerca di filmati che potrebbero rivelarsi utili per ricostruire la dinamica dell’attentato.