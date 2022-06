Bonus da 200 euro anticipato a giugno, il chiarimento nel messaggio dell’Inps

L’articolo 31 del decreto-legge dello scorso 17 maggio prevede per i lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti, l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”. Inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Nel messaggio 2505 l‘Inps ha fornito le prime indicazioni che precisano quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella legge. In particolare chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022. Oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro, ad esempio, part-time ciclici, o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Secondo il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, il contributo da 200 euro deve essere erogato, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022, o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza, risulti azzerata in virtù di eventi tutelati.

I dipendenti della pubblica amministrazione, pensionati, disoccupati con sussidio e percettori di reddito di cittadinanza riceveranno i 200 euro in automatico. Invece i dipendenti privati devono presentare un modulo in autocertificazione.