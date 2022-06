Napoli, altro che città del turismo: lo sciopero dei tassisti lascia a piedi decine di persone

Disagi per i turisti oggi anche a Napoli a causa di un’assemblea permanente dei tassisti che riguarda diverse città d’Italia. Da questa mattina sono tanti i visitatori costretti a lunghe file, soprattutto alla stazione centrale di Napoli e all’aeroporto di Capodichino dove gli approdi e le partenze ogni giorno sono migliaia, per tentare di trovare un mezzo di spostamento alternativo.

L’indignazione di Ingenito

Indignata la reazione di Agostino Ingenito, presidente dell’A.b.b.a.c, l’associazione Bed and breakfast, affittacamere, Case Vacanze, rete nazionale extralberghiera. «Riteniamo indecorosa questa situazione – afferma Ingenito – che poteva essere evitata e chiediamo alle istituzioni e enti gestori come Anm e CircumVesuviana di predisporre ad horas dei collegamenti straordinari bus».

Le parole dei tassisti

Ciro Langella, presidente nazionale del sindacato Unione Tassisti d’Italia spiega i motivi del mancato servizio di oggi. «Il governo non ci riceve. Chiediamo che il settore non sia delocalizzato. Ci sono delle tariffe locali amministrate fissate con gli enti locali che non possono essere superate dando spazio a multinazionali e far decidere quanto costi una corsa da un algoritmo».

I tassisti contestano il contenuto del decreto concorrenza del 2022, all’articolo 8 alla Camera e all’Articolo 10 al Senato. «Noi siamo italiani e paghiamo le tasse qui ma il Governo, come fatto nei mesi scorsi, non ci ascolta. Al contrario, riceve società come Uber che fanno profitti anche qui ma pagano le tasse altrove» aggiunge Langella.

Una delegazione di tassisti napoletani è ora in presidio in piazza del Plebiscito. Un altro gruppo è a Roma con l’obiettivo di ottenere il tanto sospirato incontro.

La nota dell’amministrazione comunale

Nel pomeriggio ecco la nota dell’amministrazione comunale: “Stamattina per una protesta inattesa dei tassisti si sono verificati disagi sulla linea Alibus da e per l’aeroporto. Gli Assessori ai Trasporti e al Turismo, Edoardo Cosenza e Teresa Armato, si sono attivati immediatamente con Anm per garantire il potenziamento del servizio con ulteriori autobus” .

Nello specifico, “fino alle 12 sono stati inseriti tre nuovi bus sulla linea che, nel pomeriggio, è arrivata a 14 bus (+6) in particolare sulla tratta Garibaldi-Aeroporto. La capacità di trasporto sul percorso è aumentata del 60%”.