Bonus di 20mila euro per chi si sposa in chiesa, polemica per la proposta in Parlamento

La Lega lancia una nuova proposta: bonus di 20mila euro per chi si sposa in chiesa. Il partito di destra vorrebbe, infatti, rilanciare i matrimoni religiosi che sono in forte calo.

Bonus fino a 20mila euro per incentivare i matrimoni religiosi

Bonus fino a 20mila euro per chi si sposerà in chiesa. È questo il contenuto di una proposta di legge depositata alla Camera dai deputati del Carroccio Domenico Furgiuele, Simone Billi, Ingrid Bisa, Alberto Gusmeroli ed Erik Pretto. La proposta si basa tra l’altro sulla detrazione del 20% delle spese collegate alla celebrazione del matrimonio religioso: dagli ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, agli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il parrucchiere, il make-up e il servizio fotografico. A beneficiare del bonus saranno solo coppie under 35 con Isee 2022 non superiore a 23mila euro e non superiore a 11.500 euro a persona. Obiettivo dei proponenti è risollevare la sorte dei matrimoni religiosi ed incentivare il settore del wedding. La proposta di tale incentivo nasce dal fatto che, a detta di coloro che hanno proposto il bonus, “il matrimonio civile è di per sé una celebrazione meno onerosa rispetto al matrimonio religioso”. Per tale motivazione, i matrimoni religiosi, quindi, avrebbero bisogno di essere incentivati.

E’ subito polemica

La proposta della Lega fa scattare subito numerose polemiche. Carlo Calenda si scaglia contro la proposta del bonus e su twitter ha parlato di “probabile incostituzionalità” e di una Lega di Salvini “letteralmente fuori controllo”. Le opposizioni protestano ricordando che “lo Stato è laico”. Dopo l’esplodere delle polemiche, quindi, la Lega fa un passo indietro. Domenico Furgiuele, primo firmatario della proposta, dichiara che durante il dibattito parlamentare il bonus sarà allargato sia ai matrimoni religiosi che alle unioni civili. Palazzo Chigi fa sapere che si tratta di una proposta di iniziativa parlamentare e che non è allo studio del Governo.