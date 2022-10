Bonus bollette da 400 euro, oggi al via le richieste al Comune di Napoli

E’ attivo da oggi lunedì 10 ottobre al link http://bandisociali.comune.napoli.it sul sito del Comune di Napoli, il Bonus Utenze, strumento concreto di aiuto rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Napoli con reddito inferiore ai 7000 euro e con almeno una bolletta intestata. Il contributo corrisposto va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 400. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente del richiedente. Il Comune ha, dunque, previsto un sostegno alle fasce sociali deboli da parte dell’Amministrazione comunale.

COME RICHIEDERE IL BONUS BOLLETTE

E’ possibile fare richiesta per il bonus bollette attraverso il sito istituzionale del Comune di Napoli oppure affidandosi al proprio CAF di riferimento. “Ammontano a circa 8 milioni e mezzo di euro i fondi da distribuire come aiuto al pagamento delle utenze per famiglie e cittadini con redditi bassi. In un momento che definirei drammatico per la povertà che avanza dilagante credo sia fondamentale stare vicino ai più fragili con ogni misura possibile”, il commento dell’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese. Per tutte le altre informazioni è possibile collegarsi al link: www.comune.napoli.it/bonus-utenze.

“Contributi a famiglie e imprese”, De Luca presenta il nuovo piano aiuti

Lo scorso 13 settembre Vincenzo De Luca ha presentato un piano di sostegno e aiuti alle famiglie e alle imprese della Campania. Da palazzo Santa Lucia il presidente della Regione ha illustrato i dettagli dei contributi durante una conferenza stampa: “Le nuove misure partiranno nelle prossime settimane altre sono già partite. Dunque sono 400 i milioni di euro destinati alle imprese, alle famiglie e agli studenti: noi cerchiamo di integrare le misure del Governo nazionale“.

“Per quanto riguarda le misure in atto abbiamo stanziato risorse per gli studenti universitari e contiamo di dare 45mila borse di studio. Anche quest’anno abbiamo finanziato il trasporto per studenti dalle medie e alle università. Daremo un sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, alle prime daremo un contributo massimo di 6mila euro e 2500 euro per i figli. Ci sarà anche un voucher alle famiglie destinato all’accesso all’asilo nido che prevede 300 euro a famiglia. Un altro contributo di 400 euro, per ogni figlio a carico, sarà dato alle famiglie per finanziare l’attività sportiva“.

BOLLETTE E AIUTI ALLE IMPRESE

“Per le bollette dell’acqua copriamo come Regione l’aumento dei costi di gestione delle aziende di depurazione, impegnandole a non aumentarle. Stanziamo 50 milioni di euro per le imprese manifatturiere, artigianali e ristorative. Prevediamo anche contributi per le bollette energetiche delle azienda: se l’incremento delle bollette va dai 5mila ai 20mila euro, noi diamo un aiuto fino al 30% per le aziende manifatturiere, artigianali e ristorative“.