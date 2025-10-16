Bonus patente da 2500 euro, richieste al via da 20 ottobre

PUBBLICITÀ

A partire dal 20 ottobre 2025 sarà nuovamente attiva la piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione delle domande relative al Bonus Patente Autotrasporto. Lo stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase è di 4,7 milioni di euro.

L’incentivo è destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono conseguire le patenti professionali necessarie per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci.

Bonus patente, contributo fino a 2500 euro

Il contributo copre fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, e può essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati.

Le domande potranno essere inoltrate fino a esaurimento delle risorse attraverso la piattaforma ufficiale. “Il Bonus Patente rappresenta uno strumento concreto per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e rafforzare la filiera dell’autotrasporto, un settore strategico per la crescita e la competitività del Paese. Con questa misura, il MIT conferma il proprio impegno per il potenziamento della logistica, della sicurezza e dell’occupazione“, scrive il Ministero dei Trasporti.