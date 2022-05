Sbloccato il bonus psicologo da 600 euro, il Ministro firma il decreto

Il ministro della Salute ha annunciato lo sblocco del bonus psicologico. Infatti Roberto Speranza ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: “Ho firmato oggi il decreto che attiva il “bonus psicologico” finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un ISEE fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”.

COME FUNZIONA IL BONUS PSICOLOGO

Il bonus psicologo 2022 è destinato a limitare i disturbi psicologici provocati dalla pandemia e dall’isolamento forzato. Questi due che hanno colpito maggiormente la fascia d’età tra i 18 e i 35 anni.

Possono richiedere il bonus psicologo 2022 tutti i cittadini, senza limite d’età, purché rispettino il limite ISEE di 50.000 euro. I voucher del bonus possono ammontare al massimo a 600 euro. Dunque l’importo viene erogato a seconda della fascia di reddito, come spiegato qui.

La richiesta si effettuerà su un portale dell’INPS, che verificherà contestualmente il possesso dei requisiti richiesti e si occuperà di prenotazioni e del pagamento dei professionisti. Il bonus non sarà legato a una diagnosi e perciò, secondo le anticipazioni, non servirà passare per i medici di base. Date e scadenze per la richiesta verranno rese note successivamente dal ministero della Salute.

IL VOTO DEL SENATO

Lo scorso febbraio il Senato ha confermato la fiducia al governo sul Dl Milleproroghe con 196 voti favorevoli, 26 contrari e nessun astenuto. In quell’occasione fu approvato il bonus psicologo che per i richiedenti avrà un valore massimo di 600 euro. Il Governo ha stimato che ne faranno richiesta circa 16mila cittadini e ha stanziato 20 milioni di euro. Circa 10 milioni serviranno per rafforzare le strutture sanitarie.

Gli altri 10 milioni serviranno per finanziare i voucher. Il totale di 600 euro garantisce, mediamente, un ciclo di circa 10 sedute. Il bonus psicologo 2022 sarà calcolato in base all’Isee che non dovrà superare i 50mila euro. Sarà rivolto a coloro che necessitano di un aiuto dopo la pandemia covid. Interesserà in particolar modo i soggetti colpiti dalla pandemia e i giovani tra i 18 e i 35 anni.