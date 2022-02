Approvato il bonus psicologo da 600 euro, primi requisiti per le richieste

Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul Dl Milleproroghe con 196 voti favorevoli, 26 contrari e nessun astenuto. Approvato il bonus psicologo che per i richiedenti avrà un valore massimo di 600 euro. Il Governo ha stimato che ne faranno richiesta circa 16mila cittadini e ha stanziato 20 milioni di euro. Circa 10 milioni serviranno per rafforzare le strutture sanitarie.

Gli altri 10 milioni serviranno per finanziare i voucher. Il totale di 600 euro garantisce, mediamente, un ciclo di circa 10 sedute. Il bonus psicologo 2022 sarà calcolato in base all’Isee che non dovrà superare i 50mila euro. Sarà rivolto a coloro che necessitano di un aiuto dopo la pandemia covid. Interesserà in particolar modo i soggetti colpiti dalla pandemia e i giovani tra i 18 e i 35 anni.

CARTELLE ESATTORIALI NEL DECRETO MILLEPROROGHE

Prorogato al 30 aprile 2022 per la richiesta di nuova rateazione delle cartelle esattoriali da parte di chi, durante il Covid, non è riuscito a pagare le rate di un precedente piano. Il beneficio riguarda i contribuenti che erano decaduti da piani di rateazione prima dell’inizio dello stop alla riscossione causata dal Covid (8 marzo 2020, oppure 21 febbraio per le prime zone rosse). Questi debitori possono chiedere una nuova dilazione pari a 72 rate, entro il 30 aprile 2022 (rispetto alla precedente scadenza del 1° gennaio).