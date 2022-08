Botte e minacce alla fidanzatina, finisce in manette 29enne di Torre del Greco

Sabato 30 luglio, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP di Torre Annunziata. I militari, su richiesta della Procura, hanno proceduto all’arresto di un 29enne di Torre del Greco, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

Maltratta la compagna 19enne, la madre di lei lo denuncia dopo essere stata aggredita a sua volta

Nello specifico, le indagini hanno consentito di raccogliere e accertare gravi indizi di colpevolezza in merito a carico dell’uomo, accusato di maltrattare la compagna 19enne. Le indagini hanno avuto inizio in seguito alla denuncia della madre della ragazza, alla quale il 29enne avrebbe rotto uno specchietto dell’auto in segno di minaccia. A quel punto, i carabinieri hanno potuto accertare che l’uomo perpetrava ormai da tempo una condotta violenta nei confronti della giovanissima compagna.

Il 29enne avrebbe maltrattato quasi quotidianamente la compagna, mantenendo condotte violente e vessatorie

Secondo quanto raccolto attraverso le indagini – effettuate anche con strumenti tecnici – l’indagato avrebbe maltrattato quasi quotidianamente la fidanzata. L’avrebbe, infatti, aggredita sia fisicamente che verbalmente, minacciandola di fare del male a lei e alla sua famiglia. Inoltre, l’avrebbe tenuta ossessivamente e costantemente sotto controllo nella sua quotidianità, attraverso continue telefonate. Impedendole di uscire di casa senza il suo permesso e di frequentare la sua famiglia d’origine. Tenendola, quindi, in una condizione di totale sudditanza psicologica alla sua volontà. Le condotte vessatorie sarebbero state accompagnate dalle continue minacce di morte ai genitori della 19enne, che l’uomo avrebbe continuamente intimidito tramite appostamenti.

L’indagato si trova ora nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia

Il 29enne, sottoposto ad arresto, è stato quindi condotto alla casa circondariale di Poggioreale a Napoli. Si trova attualmente in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del GIP di Torre Annunziata.