Nel 1985 la domanda come bidella, convocata dopo 37 anni: la storia di Marcella

Nel 1985 una donna di Mesagne (Brindisi) aveva presentato una domanda per ricoprire l’incarico di bidella, la convocazione però è arrivata soltanto oggi, ben 37 anni dopo.

Il riscontro inaspettato

“Avevo dimenticato di aver inviato quella domanda per ottenere il lavoro di collaboratrice scolastica, quando ho scoperto della chiamata non potevo crederci, per me è stata una grande emozione, non pensavo che sarei riuscita a realizzare questo sogno“. Queste le considerazioni della 58enne Marcella Primiceri, la donna che ha ricevuto la proposta di lavoro dopo ben 37 anni di attesa. Alla notizia inconsueta la donna ha accettato volentieri, così da un mese lavora all’istituto alberghiero ‘Pertini’ di Brindisi.

Tanti sacrifici e poi la notizia

Quando le è arrivata la chiamata, Marcella si trovava in Germania, si era trasferita da nove anni a Lippstadt dove ha avuto la possibilità di ricoprire vari incarichi nelle scuole, nelle fabbriche nei ristoranti e in tanti altri ambiti. “La Germania ti offre infinite possibilità lavorative, non mi è mai mancata un’occupazione in effetti, ma lì la vita è diversa, ho sofferto molto a causa della solitudine, non potevo godere della compagnia di persone a me care. Poi tra impegni casalinghi e il lavoro non avevo molto tempo durante la giornata e la sera non c’era l’opportunità di uscire per una passeggiata, la maggior parte dei negozi chiudeva alle 18.00 e tutto era estremamente isolato” ha raccontato la donna. Così quando una conoscente le ha comunicato la presenza del suo nome nella graduatoria Ata ha lasciato il suo lavoro in Germania non dubitando neanche un secondo su cosa fare.

Il ritorno a Brindisi tanto atteso per fare la bidella

In effetti nel decreto delle supplenze Ata il nome di Marcella compariva insieme ad altre persone iscritte da più di 45 anni. Appena costatato che non si trattasse di un errore, Marcella si è ulteriormente informata al sindacato rispetto l’attendibilità della graduatoria, non appena ha avuto la conferma si è preparata per la partenza. “Ho sempre desiderato di ritornare a casa e mai mi sarei aspettata per un motivo del genere, mi sento estremamente felice, adesso finalmente posso trascorrere il tempo libero con le persone che amo condividendo con loro una passeggiata e tutto quello che fino ad ora mi è stato impossibile” ha aggiunto, infine, Marcella.