Insulta e brucia i vestiti della moglie, catturato in provincia di Napoli

Un caso di maltrattamenti in famiglia è accaduto ieri sera a Cimitile in via Trivice D’Ossa. Un uomo ha dato in escandescenze alzando la voce con la moglie forse in preda ai fumi dell’alcol. Pretendeva altri soldi dalla donna verosimilmente per continuare a bere, così la ha minacciata e insultata. L’uomo – in preda alla furia data verosimilmente dall’alcol – ha iniziato a distruggere tutto ciò che gli si poneva davanti. Nessuna distinzione, mobili, piatti.

Non ha risparmiato alcuna camera della casa e nemmeno i vestiti della donna. Li ha, infatti, incendiati rischiando di mandare a fuoco tutta l’abitazione. La donna terrorizzata ha ceduto alla richiesta di denaro e poi è scappata dall’appartamento per mettersi in salvo, chiedendo aiuto ai Carabinieri. In pochi minuti i militari hanno raggiunto il luogo della segnalazione. Entrati nell’appartamento hanno trovato tutto in subbuglio e l’uomo ancora li presente. Lo hanno arrestato per maltrattamenti, estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Il marito violento è attualmente in carcere in attesa di essere giudicato.

Non era la prima volta che accadeva. La donna, infatti, già in passato aveva subito le percosse del marito ma senza dire nulla a nessuno e senza mai denunciarlo. Questa volta per fortuna ha realizzato che l’unico modo per poter mettere fine a quei comportamento era rivolgersi alle forze dell’ordine.

RAPINA A BOTTIGLIATE A NAPOLI

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico II Sant’Antonio Abate all’angolo con via Foria per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima in corso Garibaldi, un uomo l’aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro e le aveva asportato il telefono cellulare.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno raggiunto, poco distante nella medesima via, il rapinatore, L.D.L., 42enne di Maddaloni con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per rapina aggravata.