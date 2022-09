Il Litorale Domizio piange Bruno De Vincenzo, lo storico dj stroncato da un malore

Una triste notizia getta nello sconforto il Litorale Domizio. Bruno De Vincenzo, storico deejay originario di Sessa Aurunca, è morto a causa di un malore improvviso. Fondatore di una radio locale, aveva appena 58 anni: lascia moglie e due figli. A riportarlo è Edizione Caserta.

“Una notizia di quelle che ti lacerano il cuore, non ci sono parole. Il Presidente il Direttivo ed I Soci del CNSA si uniscono al dolore della Famiglia di Bruno De Vincenzo persona vicina al Club e grande tifoso del Napoli, un saluto agli amici di #Radiowebaurunca a Johnny Di Lucchio ed ai loro collaboratori. Il CNSA non dimentica” è il cordoglio del Club Napoli Sessa Aurunca.

Sempre su Facebook arriva il saluto della Pro loco Sessa Aurunca, che ne pubblica anche una foto: “Il Presidente, il Direttivo ed i soci tutti si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia De Vincenzo per la perdita del Caro Bruno, socio di tante associazioni presenti sul territorio, realizzatore di molte attività ed eventi svolti per la nostra città anche in collaborazione con la Pro Loco. R.I.P.”.