Brutta caduta per il Napoli, ecco tutte le curiosità statistiche

Non possiamo di certo dire che l’avvio di questo campionato sia stato un totale flop per il Napoli, certo, la squadra è stata messa a dura prova sia in campionato che in Champions, ma la risposta positiva c’è stata.

Basta dare un’occhiata alle statistiche delle quote calcio oggi aggiornate nel palinsesto Antepost di betfair , per scoprire che i Partenopei hanno dominato come favoriti in solitaria da inizio campionato fino alla settima, giornata in cui ha perso la testa della classifica contro il Torino, in maniera a dir poco beffarda.

L’ex Azzurro Simeone, il Cholito, ha segnato il gol vittoria, e a nulla è valso il tentativo di Lang che è andato in rete al 94esimo, gol annullato dal VAR e triplice fischio finale.

Gol e fantamedia: chi sono i migliori calciatori del Napoli finora?

Sulla fantamedia del sei si mantengono diversi calciatori partenopei, anche se manca ancora la predominanza statistica, che potrebbe dare non solo enormi gioie ai fantallenatori, ma persino ai tifosi e allo stesso mister Conte, in campo.

Lobotka fissa la sua fantamedia a 6 senza bonus, Lucca è stabile a 6.17 con un solo gol, segue a 6.5 Politano con un assist. A 6.5 ci sono anche Buongiorno e Beukema, mentre Mc Tominay resta a 7.08, un gol e un assist in bonus, mentre il miglior bomber del club, De Bruyne, vola a 7.5 di fantamedia con i suoi tre gol.

Anche Anguissa con i suoi 2 gol e 1 assist ha una fantamedia di 7.5, Spinazzola arriva a 7.6 con un gol e due assist, mentre Hojlund domina con 2 gol la classifica del fantacalcio a 7.75.

Altre curiosità statistiche azzurre delle prime 7 giornate

C’è un grandissimo ricambio nell’assetto creato da mister Conte, soltanto sette calciatori hanno disputato almeno il 75% dei match fino a oggi, questi sono Anguissa. De Bruyne, McTominay, Politano, Lucca, Lobotka e Di Lorenzo.

C’è anche una prospettiva legata alla malasorte, perché insieme alla capolista Milan, il Napoli ha colpito sei legni e domina la classi – sfiga dei pali e traverse colpite.

Il terreno più fertile è quello del Diego Armando Maradona, dove i Partenopei dominano lo score insieme al Bologna, con tre match vinti su altrettante gare giocate. I gol fatti sono 12, quelli subiti 7, una media di un gol per gara subito, che non preoccupa ma che, come è capitato proprio contro il Torino, potrebbe fare la differenza.

Tutte le favorite alla vittoria della Serie A 2025/2026

I Partenopei hanno perso sia il primo posto in classifica che il trono nelle quote serie a , perché attualmente è al terzo posto a 3.25, con il Milan che scavalca i Partenopei e si prende il primo posto della classifica, più la quota a 3 vincente torneo.

Ma Allegri non si monta la testa, per lui c’è ancora tanta strada da fare. Il Biscione diventa il favorito per la vittoria dello scudetto, quotata a 2.75, mentre la Roma resta in disparte, in attesa del prossimo attacco.