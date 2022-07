“Buon compleanno amore mio, ti amo ora e per sempre”, la dedica speciale Michela a Luca

“Buon compleanno, oggi e per sempre sei l’amore della mia vita. Ti amo come il primo giorno”. Una dedica speciale quella che Michela fa al suo Luca. Un amore forte ed indissolubile, una coppia che festeggia ogni giorno un sentimento bellissimo, con gioia e semplicità ma anche con gesti eclatanti, come quando Luca fece volare un elicottero a Quarto lanciando bigliettini con la scritta Ti amo.

Grande emozione ma soprattutto tanta commozione a Quarto, dove i cittadini hanno potuto assistere ad uno scena decisamente ‘insolita’. Protagonisti Luca e Michela, coppia sposata e innamorata più che mai. Anzi, più che lui è lei che finisce al centro dell’attenzione. L’uomo, infatti, ha organizzato una super sorpresa in occasione dell’onomastico della moglie.

Quando Michela è scesa in strada, non poteva neppure pensare a quanto stesse accadendo. Infatti, poco dopo, si intravede da lontano un elicottero che, giunto sopra la testa della donna, lascia cadere 5mila tra bigliettini e petali di rosa.

Ad assistere al momento all’insegna del romanticismo ci sono tutti i residenti della zona. Tanti applausi di apprezzamento e gli auguri a Michela fanno da eco, mentre a guadagnarsi la scena ci pensano le lacrime di commozione della donna.