Ore di preoccupazione a Roma dove Dario Dessi, 31enne napoletano, è ricoverato in gravissime condizioni in seguito ad una caduta da diversi metri d’altezza. Erano le 20.30 circa di sabato sera quando il giovane, in compagnia di alcuni amici, si è sporto eccessivamente dal ponte Garibaldi precipitando sulla banchina.

Era arrivato da Napoli, insieme a tre amici, per fare un giro nella capitale. Ore di divertimento e spensieratezza fino alla prima serata. Dario Dessi è precipitato sulla pista ciclabile in banchina, mentre si metteva in posa per una foto. I tre amici sono stati ascoltati separatamente ed hanno confermato la stessa versione dei fatti. Lui era seduto sul muretto, all’angolo, ha chiesto loro di fargli una foto e poi all’improvviso l’hanno visto cadere giù. Il 31enne al momento è ricoverato al San Camillo in codice rosso intubato in attesa di intervento chirurgico per gravi lesioni.

Sul caso indagano gli agenti del distretto Trevi, mentre sul momento sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato Trastevere per i rilievi sulla vicenda.