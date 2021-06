Il giudice del tribunale di Napoli, Paola Brunese, ha deciso di rigettare la richiesta di messa alla prova per i 4 minorenni accusati di aver picchiato e rapinato un rider in via Calata Capodichino. Qualcuno filmò la scena e il video divenne virale, rendendo note le violente vicende della notte tra il 2 e il 3 gennaio.

L’ATTEGGIAMENTO DEI MINORENNI SECONDO IL GIUDICE

Secondo il giudice i ragazzi hanno un atteggiamento “ozioso”, una vita “senza neanche il minimo rispetto delle regole comuni”. Come riporta il Corriera della Sera inoltre l’intenzione di commettere rapine “non per bisogno o per soldi”, ma solo per usare violenza “in un’azione da arancia meccanica”. Quattro minorenni e altri 2 maggiorenni aggredirono l’uomo che aveva tentato di opporre resistenza. La settimana dopo furono identificati e arrestati. I quattro minorenni negli istituti di pena minorile, e i due maggiorenni al carcere di Poggioreale a Napoli.

Già il pubblico ministero, Nicola Ciccarelli, espresse parere negativo. “Non si sono mai ravveduti e hanno usato una violenza inaudita“. Di parere opposto gli avvocati difensori, Luca Mottola, Caterina Sanfilippo, Raffaele Ottieri e Carlo Ercolino. I legali hanno depositato le relazioni positive dei penitenziari: “I ragazzi frequentano corsi di scrittura, di teatro, calcio, si impegnano”. Avevano chiesto la messa alla prova in comunità, ma dopo tre ore di discussione è arrivato il parere negativo. Adesso si celebrerà il processo con il rito abbreviato e per ora i quattro resteranno in carcere.

Già a metà gennaio il Tribunale del Riesame dei Minori di Napoli convalidò la misura cautelare in carcere per i quattro minorenni arrestati per aver aggredito Gianni. L’episodio violento contro il rider si verificò il 2 e il 3 gennaio scorso a Calata Capodichino. Il video del pestaggio per rapinargli lo scooter ha suscitando indignazione per l’efferatezza con la quale hanno colpito l’uomo.