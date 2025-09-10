PUBBLICITÀ

Calci, pugni e schiaffi contro il personale ospedaliero finito nel mirino di un’aggressione nel presidio “Santa Maria delle Grazie” a Pozzuoli. A minacciare e aggredire fisicamente quattro professionisti, tra comparto medico e paramedico, sono stati tre familiari di un paziente ricoverato nella struttura.

Calci e pugni ai medici della “Schiana” di Pozzuoli, volevano visitare il parente fuori orario

La miccia che ha fatto scattare il raid di violenza è stato il diniego dei sanitari che avevano invitati i parenti dell’ammalato a rispettare l’orario delle visite e che invece si sono trovati a fronteggiare l’insistenza dei parenti intenzionati a entrare con la forza nel reparto oltre l’orario di visita.

I quattro operatori ospedalieri hanno riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo a causa delle percosse mentre i responsabili dell’aggressione sono stati denunciati a piede libero e identificati dalla polizia del commissariato di Pozzuoli intervenuta sul posto.

A rendere nota la vicenda, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, di cui si rende noto il comunicato: