PUBBLICITÀ
HomeCronacaCalci e pugni ai medici della "Schiana" di Pozzuoli, volevano visitare il...
CronacaCronaca locale

Calci e pugni ai medici della “Schiana” di Pozzuoli, volevano visitare il parente fuori orario

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Calci e pugni ai medici della
Calci e pugni ai medici della "Schiana" di Pozzuoli, volevano visitare il parente fuori orario
PUBBLICITÀ

Calci, pugni e schiaffi contro il personale ospedaliero finito nel mirino di un’aggressione nel presidio “Santa Maria delle Grazie” a Pozzuoli. A minacciare e aggredire fisicamente quattro professionisti, tra comparto medico e paramedico, sono stati tre familiari di un paziente ricoverato nella struttura.

Calci e pugni ai medici della “Schiana” di Pozzuoli, volevano visitare il parente fuori orario

La miccia che ha fatto scattare il raid di violenza è stato il diniego dei sanitari che avevano invitati i parenti dell’ammalato a rispettare l’orario delle visite e che invece si sono trovati a fronteggiare l’insistenza dei parenti intenzionati a entrare con la forza nel reparto oltre l’orario di visita.

PUBBLICITÀ

I quattro operatori ospedalieri hanno riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo a causa delle percosse mentre i responsabili dell’aggressione sono stati denunciati a piede libero e identificati dalla polizia del commissariato di Pozzuoli intervenuta sul posto.

A rendere nota la vicenda, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, di cui si rende noto il comunicato:

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati