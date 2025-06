Calciomercato Napoli, David si allontana: Conte vuole 2 pupilli di Spalletti

PUBBLICITÀ

Jonathan David non è più un obiettivo primario del calciomercato estivo del Napoli.

con la conferma di Antonio Conte, il canadese ha perso posizioni nella lista di acquisti di Giovanni Manna, che punta a regalare al suo tecnico un centravanti con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’ormai ex Lille.

Il tecnico salentino vuole giocatori pronti e che conoscono bene il campionato italiano e così per rinforzare la fascia sinistra d’attacco, torna di moda il nome di Federico Chiesa, che vuole rientrare in Serie A dopo la comparsata in Premier in maglia Reds.

Da monitorare con attenzione quanto accadrà in casa Inter con il Napoli attentissimo sul futuro di Davide Frattesi.

Il vicecampione è in cima ai pensieri di Conte, che lo ritiene la prima scelta in caso di addio di Frank Anguissa. Frattesi può essere acquistato per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Insomma, un’operazione assolutamente alla portata di Aurelio De Laurentiis pronto ad accontentare Conte con un budget di 200 milioni di euro.

