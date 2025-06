Calciomercato Napoli, la campagna di rafforzamento parte dalla serie A

PUBBLICITÀ

Beukema, Ndoye e Frattesi sono i principali obiettivi in serie A del Napoli di Antonio Conte per allungare una rosa che dovrà competere su quattro fronti. Con i due pilastri del Bologna, il ds Manna vorrebbe imbastire una trattativa doppia magari con l’inserimento di contropartite tecniche come Giacomo Raspadori.

Per quanto riguarda il centrocampista dell’Inter tutto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore nerazzurro.

I tre calciatori piacciono tanto ad Antonio Conte che li ritiene pronti per il suo Napoli in quanto affidabilissimi in serie A e con la giusta esperienza internazionale.

Anche il costo dei cartellini non sarebbe un problema, considerato il super budget stanziato da Aurelio De Laurentiis per questa finestra di mercato.

