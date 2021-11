Camorra e aste giudiziarie respinto il ricorso per due ras dei ‘Nuovi Moccia’

Stop dalla Cassazione al ricorso presentato dai legali di Pasquale D’Auria (di Arzano)e Rocco Fatale (di Cardito), due delle sette persone arrestate lo scorso 7 febbraio e per la Procura facenti parte di un gruppo vicino ai Moccia di Afragola. L’indagine è quella sulle aste giudiziarie influenzate dai clan. La Suprema Corte (II sezione penale) ha rigettato i ricorsi per entrambi ritenendo infondati i motivi degli stessi. Dalle indagini emerse che i partecipanti alle aste finiti nella morsa della camorra, attraverso minacce, erano obbligati ad abbandonare oppure a pagare una tangente.

L’episodio più cruento risale allo scorso 25 novembre quando gli estorsori intimidiron i partecipanti a un’asta in corso presso uno studio notarile di Napoli affinché desistessero o, in alternativa, versassero un prezzo per l’acquisto. Immobili, come poi emerso, che si trovano tra Afragola e Casoria, popolosi comuni alle porte di Napoli dove, secondo la Dda, è presente il clan dei Moccia. La persona aggiudicataria dell’immobile che non aveva ceduto alle pressione degli estorsori fu vittima di un vero e proprio attentato, perpetrato prima con minacce poi con cinque colpi d’arma da fuoco esplosi contro il portone d’ingresso della sua abitazione. Il secondo concorrente, dopo le minacce, fu invece costretto a versare 20mila euro.