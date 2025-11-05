Due scarcerazioni eccellenti potrebbero alterare nuovamente gli equilibri della mala dell’area nord. Ieri mattina infatti sono stati scarcerati, con revoca della misura cautelare, Michele Marchesano e Luigi Celeste, parenti acquisiti nonché fedelissimi del boss Giuseppe Polverino ‘Peppe ‘o Barone’. Tutto ha preso le mosse dinnanzi alla Corte d’Appello di Napoli (II sezione) chiamata a pronunciarsi dopo l’annullamento arrivato in Cassazione. I due, grazie alla strategia difensiva dei loro legali, agli avvocati Domenico Dello Iacono, Luca Gili e Raffaele Esposito, hanno ottenuto un consistente sconto di pena. Marchesano è così passato da 16 anni a 9 anni mentre Esposito da 12 a 6 anni. I giudici hanno poi disposto la revoca della misura cautelare e i due così, almeno fino a condanna definitiva, sono tornati a piede libero lasciando le carceri dove erano rinchiusi. Michele Marchesano in particolare viene indicato come figura apicale del clan: cognato del boss, era colui che, secondo la Dda, era incaricato di gestire l’enorme patrimonio immobiliare di ‘Peppe ‘o barone’
Camorra di Marano, scarcerati due fedelissimi del boss Polverino
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ