Camorra e imprenditoria criminale, 4mila indagini sulle infiltrazioni nell’economia legale

Sono state 4mila le indagini messe in atto per contrastare le infiltrazioni della criminalità , anche di tipo organizzato, nel tessuto economico e sono stati 34mila gli interventi ispettivi eseguiti. Tra gli illeciti più diffusi quelli relativi alla illegittima percezione dei crediti di imposta.

Sono questi solo alcuni dei numeri del bilancio delle attività compiute nel corso dello scorso anno dai militari della Guardia di Finanza nel territorio della provincia di Napoli. E ancora sono stati scoperti 240 evasori totali e 874 lavoratori in nero mentre mille persone sono state denunciate per reati tributari.

I NUMERI UFFICIALI

I numeri sono stati resi noti nel corso della festa per il 249mo anniversario della fondazione del Corpo in corso alla caserma ‘Zanzur’ che ospita anche il comando regionale della Campania, retto dal generale di divisione Giancarlo Trotta. Quattrocentonove le persone che sono state denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione.

In materia di riciclaggio ed autoriciclaggio sono state segnalate all’autorità giudiziaria 208 persone. A seguito delle indagini sono stati anche sequestrati beni per 195 milioni.

Gli accertamenti patrimonali antimafia hanno riguardato 435 soggetti, con l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per centinaia di milioni di euro.

Ovviamente attenzione è stata riservata anche al contrasto del narcontraffico: nel corso dello scorso anno sono state arrestate 143 persone e sequestrate oltre 2 tonnellate di sostanze stupefacenti. Centoventisei le tonnellate di sigarette di contrabbando finite sotto chiave, 500 denunce e 81 arresti. Le attività di lotta alla contraffazione sono state più di mille con il conseguente sequestro di oltre 152 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri.