Accoltella il fratello durante una lite, 25enne finisce in manette nel Napoletano

L’accoltellamento a seguito di una lite finita male. E’ quanto successo nel Napoletano, dove un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato il fratello di 21 anni.

Accoltella il fratello dopo la lite nel Napoletano, la ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dai militari, la lite tra i due fratelli sarebbe scoppiata per motivi non meglio precisati, al termine della quale il 25enne ha impugnato un coltello per poi conficcarlo nella schiena del fratello minore.

Quest’ultimo è stato poi trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita. Il fratello che l’ha aggredito è finito in manette ed è ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.