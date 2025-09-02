Imponeva i neomelodici alle feste e alle tv, preso l’estorsore del clan

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un 55enne, originario della provincia di Caserta, condannato alla pena di oltre 5 anni di reclusione per tentata estorsione e tentata rapina, aggravati dal metodo mafioso.

Dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Caserta l’uomo è risultato essere un affiliato al clan dei Casalesi apparentante alla fazione Schiavone. Invero, insieme ad altri soggetti e per conto del clan camorristico, nel 2009, ha imposto ad organizzatori di feste di piazza e alle tv locali cantanti neomelodici scelti dal clan, tra cui la compagna di uno dei boss arrestati.

PUBBLICITÀ

Cachet dei cantanti nelle casse del clan

Il cachet delle prestazioni veniva devoluto parzialmente all’artista, essendo invece in gran parte destinato ad incrementare le casse del clan o a singoli affiliati. Inoltre pretendevano dai titolari di attività commerciali della zona dell’agro aversano il pizzo, costringendoli anche ad acquistare gadget pubblicitari, come calendari, agende, penne, accendini, a prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato. L’uomo è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena residua.