Salve a tutti, mi chiamo Alberto Raucci ed ho 26 anni. Dal 2018 collaboro con InterNapoli.it, diventando giornalista pubblicista (e conseguendo quindi il tesserino) nel 2020. Nel corso degli anni ho avuto modo di scrivere anche per Abbì Abbè, giornale online e mensile in carta stampata. Giornalista freelancer, ho scritto per diverse testate digitali come Blasting News. Abile nella produzione e nel montaggio video.