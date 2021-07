Al via l’opera di bonifica e pulizia del campo rom nella zona Asi di Giugliano. Sono partiti oggi gli interventi straordinari di rimozione dei rifiuti finanziati con fondi del ministero in ordine alla pianificazione decisa in prefettura nel tavolo sulla terra dei fuochi. Si procederà alla rimozione di un’enorme quantità di spazzatura di ogni genere accatastati nel campo rom autorizzati da tempo e che periodicamente vengono dati alle fiamme. Per evitare altri roghi ci sarà una presenza di pattuglie dell’Esercito e forze dell’ordine (polizia, carabinieri, municipale) h 24 in modo da tenere sempre sotto controllo la zona.

