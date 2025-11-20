Cancella i video delle telecamere per nascondere violazioni dei sigilli al ristorante ad Agnano

PUBBLICITÀ

I Carabinieri Forestali di Napoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare e il sequestro di un’intera struttura ricettiva di Agnano nell’ambito di un’indagine legata alla violazione di sigilli e alla cancellazione di registrazioni video utili alle indagini.

Il provvedimento riguarda un imprenditore napoletano, già indagato in passato per un incendio boschivo scoppiato nell’agosto 2022 all’interno dell’Oasi degli Astroni. In quell’occasione, gli investigatori avevano scoperto l’uso illecito di fuochi pirotecnici in un’area sotto sequestro, collegata proprio al ristorante gestito dall’uomo, che nel frattempo era stato nominato custode giudiziario delle zone interdette.

Durante un successivo controllo, volto a verificare nuovi accessi o utilizzi non autorizzati delle aree sequestrate, l’indagato avrebbe cancellato di nascosto le registrazioni delle telecamere private del locale. Una mossa che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata fatta per nascondere eventuali irregolarità e ostacolare l’attività investigativa.

Il dispositivo di registrazione è stato sequestrato e analizzato dai tecnici, che avrebbero ricostruito i movimenti nell’area e contestato all’uomo più violazioni dei sigilli: secondo l’accusa, avrebbe continuato a utilizzare le zone interdette per eventi e attività del ristorante.

A seguito delle risultanze investigative, la Procura ha disposto per l’indagato il divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta. Inoltre è stato sequestrato l’intero complesso immobiliare del ristorante, che dovrà essere sgomberato per evitare ulteriori utilizzi illeciti delle aree poste sotto vincolo giudiziario.