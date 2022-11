Il canone Rai resterà nella bolletta della luce, arriva la conferma dal Ministero

Il canone Rai resterà nella bolletta delle luce come chiarito in un comunicato del Ministero dell’Economia. “Le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate. La milestone Pnrr – prosegue il Tesoro – trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto”.

I SINDACATI RAI

A sollecitare un intervento in materia sono anche i sindacati Rai attraverso una lettera indirizzata al ministro Giancarlo Giorgetti e firmata da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Fnc, Snater, Libersind Confsal, Adrai e Usigrai. “La determina del precedente esecutivo, a seguito di una specifica deliberazione del Parlamento, ha indicato la riscossione del canone in bolletta elettrica fra gli oneri impropri la cui permanenza non sarà più consentita a far data dal primo gennaio 2023″, ricordano i sindacati, sottolineando che “questa decisone, vista anche la vicinanza temporale con la scadenza del 31 dicembre 2022, oltre a provocare un clima di profonda incertezza relativamente alle modalità di finanziamento del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, rischia di avere un impatto dirompente sul futuro stesso della Rai“.

UNA TASSA FASTIDIOSA PER MOLTI ITALIANI

Il canone televisivo è una tassa he infastidisce molti italiani, specie quelli che non amano i programmi Rai. Molti vorrebbero liberarsene, ma non sempre è possibile. Tranne in alcuni casi è obbligatoria ed è inserita nella bolletta della corrente elettrica proprio per evitare che molti non la paghino. Ma molte categorie di anziani hanno il diritto all’esenzione del canone Rai. Vediamo in quali casi possono non pagarlo.

I requisiti per richiedere l’esenzione del canone Rai

Molti italiani hanno come obiettivo comune quello di evitare di pagare il canone Rai, specie quelli a cui non piacciono i programmi della Tv di Stato. Ma non a tutti è concesso. Per evitare di pagare questa tassa infatti non bisogna possedere alcun dispositivo abilitato alla ricezione di segnale digitale, satellitare e internet. E’ praticamente impossibile evitarla a meno che non si possiedano tv, tablet e smartphone. Ma ci sono alcune eccezioni specie alcune categorie di anziani che avrebbero il diritto di richiedere l’esenzione al pagamento del canone televisivo di “mamma Rai“.