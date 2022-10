Ospedale Cardarelli, stop al reparto di terapia del dolore: “Scongiurare la chiusura”

Chiude all’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli il reparto di Terapia del Dolore e Cure Palliative. Inaugurato nel 1977, era dedicato ad alleviare il dolore degli ammalati gravi, in particolare quelli colpiti da malattie oncologiche.

IL MOTIVO DELLA CHIUSURA

Il reparto è stato sottoposto a chiusura perché la legge prevede che le cure palliative siano somministrate nelle strutture territoriali e non ospedaliere. Gli hospice, spiegano le fonti del Cardarelli, si trovano nelle ASL e non negli ospedali, in quanto devono avere caratteristiche strutturali ben precise e devono garantire il libero accesso ai familiari che possono stare sempre in compagnia dei pazienti.

C’è anche un secondo motivo che ha portato alla chiusura del reparto. Il piano regionale per la gestione del dolore del 2020 non prevede più la presenza di hospice al Cardarelli.

La lettera del consigliere

A tal proposito, la lettera del consigliere comunale Rosario Palumbo, indirizzata al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e all’assessore alla Salute Vincenzo Santagada. In questa lettera si chiede di “attivare tutte le iniziative per scongiurare la chiusura del reparto di terapia del dolore dell’ospedale Cardarelli”.

Di seguito, la lettera di Palumbo riportata in versione integrale, tratta dal profilo Facebook del consigliere Palumbo:

“Il Reparto di Terapia del Dolore dell’Ospedale Cardarelli non va chiuso!

Con pg n.753313 del 19.10.2022 ho chiesto al Sindaco di Napoli Manfredi, all’Assessore alla Salute del Comune di Napoli Santagada e al Presidente della Regione Campania De Luca di:

• Attivare un tavolo istituzionale partecipato dalla rete dei Comuni del Mezzogiorno, La Commissione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Ordini Professionali, le parti coinvolte e la Regione Campania al fine di verificare che il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sanitario nel Mezzogiorno – in particolare a Napoli per la presenza dell’Ospedale Cardarelli – non sia sacrificato per favorire spese meno utili rispetto a quella necessaria per tutelare il Diritto alla dignità del fine vita ed il Diritto all’eguaglianza sociale per evitare che le famiglie possano essere esposte a speculazioni private per la tutela dei propri cari richiedenti cure di elevata professionalità rientranti nella tipicità dell’offerta del sistema sanitario pubblico.

• Chiedere agli organi preposti di attivare tutte le iniziative per scongiurare la chiusura del Reparto di terapia del dolore dell’Ospedale Cardarelli”.