Scipione l’Africano si abbatte sull’Italia, sarà caldo record: temperature fino a 34 gradi

Un caldo record, come non si vedeva da 200 anni. Il 2022 è stato infatti l’anno più caldo mai registrato dal 1800. A rivelarlo è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Non è infatti un caso che molte regioni d’Italia, da maggio a ottobre, sono state praticamente in perenne estate. La conferma scientifica arriva dal Cnr che sottolinea come l’aumento delle temperature è stato di circa un grado centigrado. “0,96 °C in più rispetto alla media dei 30 anni precedenti” volendo essere precisi secondo Bernardo Gozzini, direttore consorzio LaMMA in base ai dati Cnr-Isac.

A far registrare l’incremento maggiore, di 1,2°C, sono state le temperature massime. Questo comporta un estate sempre più lunga, cominciata il 10 maggio e destinata a prorogarsi, probabilmente, fino a novembre. Anche i prossimi dieci giorni di ottobre, dunque, saranno all’insegna delle temperature miti e calde.

Di fatti, stando a quanto si legge su ilmeteo.it, sull’Italia sta per abbatersi nuovamente l’anticiclone Scipione l’Africano che come avvenuto già nella prima parte di giugno, riporterà “condizioni stabili, soleggiate e con massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo: a giugno i valori schizzarono fino a 41-42 gradi, nei prossimi giorni arriveranno a 34”. Ad essere maggiormente colpite saranno le regioni meridionali, dove le temperature saranno tipicamente primaverili se non addirittura estive.