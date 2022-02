Un’altra doppia stangata per i napoletani, aumenta l’Irpef del 20% e tassa d’imbarco a Capodichino

Napoli dal 2024 aumenterà ancora l’Irpef, la fascia di reddito più colpita sarà quella tra i 20mila e i 26mila euro, il 20,4% dei contribuenti. Il comune in vista dell’approvazione del progetto ha stimato quanto influirà l’aumento sulle famiglie napoletane.

Aumento Irpef

Il progetto del Comune di Napoli per risanare il disavanzo da 5 miliardi di euro, verrà presentato al giudizio del Governo Draghi. Il progetto prevede che dal 2023 i passeggeri che arriveranno o partiranno dall’aeroporto di Capodichino pagheranno la tassa d’imbarco di un euro in più sul biglietto. La simulazione preparata dal Comune da un’idea di quanto influiranno i cambiamenti Irpef e soprattutto chi ne sarà maggiormente colpito. La fascia d’esenzione viene aumentata a 12mila euro, sotto questa cifra non si è dovuti a pagare nulla. Diverso è per i redditi dai 12mila a oltre 300mila aumenterà dai 12,77 euro per la prima fascia a 628,86 euro per l’ultima che va oltre i 300mila euro, nel primo anno.

Le fasce di reddito più colpite

Le fasce di reddito più colpite saranno però quelle i 20mila e i 26 mila euro con un aumento di 21,92 euro, quella tra i 15mila e 20mila di 16,81 euro e quella tra 29mila e 35mila euro di 27,36, queste cifre sono destinate ad aumentare nel 2024. Nel 2027 aumenteranno invece i canoni di concessione e locazione del patrimonio comunale.

Le dichiarazioni dei consiglieri

Parla del progetto il leader dell’opposizione di centro destra in consiglio comunale, Catello Maresca.”Nessuna misura strutturale, ma solo aumento delle tasse ai cittadini napoletani. Una pratica già nota e che riesce benissimo alla sinistra. Nonostante un impegno assunto in Consiglio comunale, il sindaco Manfredi ha dovuto subire l’ulteriore imposizione romana dell’aumento dell’aliquota Irpef” dichiara Maresca. Si pone quindi contrario agli svariati aumenti e precisa: “Poveri i napoletani che saranno ulteriormente vessati. Come opposizione abbiamo già dato mandato ad un gruppo di avvocati di verificare l’impugnazione dei provvedimenti di aumento, che diventano chiaramente vessatori e discriminatori per i nostri concittadini“.

Il consigliere di Cambiamo!, Rosario Palumbo, tiene a precisare: “Su questo patto si gioca la credibilità dell’amministrazione e della politica, pertanto ho chiesto di istituire una commissione speciale che possa seguire con attenzione questo tema“.