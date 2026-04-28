Casa in fiamme a Gragnano, anziano senza scampo

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Tragedia a Gragnano, dove Francesco Izzo, un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via Giacomo Leopardi.

Il corpo dell’anziano era riverso su alcune sedie della cucina, ambiente che al momento dell’intervento risultava avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e avviato i primi accertamenti.

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Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile proprio al rogo divampato nell’appartamento, ma le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’origine delle fiamme e ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ultime ore di vita dell’uomo.