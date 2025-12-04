PUBBLICITÀ
Caso Garlasco, depositata relazione sul dna: scatta il momento verità

La vicenda di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione a quasi vent’anni dalla sua tragica morte. È stata infatti depositata la perizia sulle unghie della giovane, un documento che potrebbe fornire dettagli decisivi sulle dinamiche del delitto. L’analisi, affidata a una perita, ha l’obiettivo di chiarire eventuali tracce biologiche e ricostruire contatti diretti avvenuti al momento del crimine.

Al momento si attende la conclusione dell’esame e le osservazioni della perita incaricata. Questi dati, se confermati, potrebbero restringere ulteriormente il cerchio dei sospetti, offrendo alla giustizia elementi concreti per chiarire un caso ancora avvolto da incertezze e dibattiti. La comunità resta in attesa, sperando che le nuove evidenze possano finalmente far luce su quanto accaduto a Chiara Poggi.

