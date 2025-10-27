Caso Garlasco, l’ipotesi della Procura: l’omicidio di Chiara Poggi compiuto in 2 fasi

Torna il giallo sull’omicidio di Chiara Poggi, assassinata brutalmente nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Al centro delle indagini c’è ora l’ora esatta della morte, uno dei nodi chiave della consulenza affidata dalla Procura di Pavia all’anatomopatologa Cristina Cattaneo.
Secondo le prime ipotesi derivanti dagli accertamenti della specialista, l’omicidio potrebbe non essere avvenuto in un’unica fase. Le indagini suggeriscono che la ragazza possa aver avuto la possibilità di difendersi, modificando lo svolgersi della tragedia in due momenti distinti. Questo spostamento temporale dell’ora della morte, ora stimata intorno alle 11 anziché entro le 9:35 come ritenuto finora, potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche dell’indagine.
La nuova ricostruzione scientifica mette in discussione alcuni elementi chiave utilizzati per la condanna in via definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, che sta scontando 16 anni di carcere per l’omicidio. Lo scenario delle due fasi aprirebbe quindi la strada a un possibile revisione delle responsabilità.
Nel frattempo, la Procura di Pavia prosegue con ulteriori accertamenti sul luogo del delitto e sull’esame autoptico, cercando di chiarire con precisione la sequenza dei fatti e confermare o smentire le nuove ipotesi avanzate dalla consulenza.