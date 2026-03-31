Caso Lukaku, il Napoli pensa alla rescissione del contratto, ma può già finire fuori rosa

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Si complica la situazione tra Romelu Lukaku e Antonio Conte, con un rapporto che, secondo le ultime ricostruzioni, appare sempre più incrinato dopo quanto accaduto negli ultimi giorni.

A sottolinearlo è il giornalista Massimo Ugolini, che parla di una posizione molto netta da parte della società, inevitabilmente condivisa anche dall’allenatore azzurro. Una situazione definita “spinosa” e delicata, soprattutto considerando il peso specifico del giocatore nello spogliatoio.

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Lukaku, infatti, non è solo un leader tecnico ma anche carismatico: protagonista dello scudetto con 14 gol e 10 assist, rappresenta una figura centrale per il gruppo. La sua eventuale assenza rischierebbe di avere un impatto significativo sotto il profilo sportivo e ambientale.

Sul fronte disciplinare, le ipotesi sono diverse: si va da una multa fino all’esclusione dalla rosa, con scenari più estremi come la rescissione del contratto o una revisione dell’ingaggio. Tutte opzioni che il SSC Napoli sta valutando, motivo per cui non è ancora stata presa una decisione definitiva.

Dal punto di vista fisico, l’attaccante belga dovrebbe rientrare tra circa dieci giorni, dopo aver completato le cure in Belgio. Il suo recupero è monitorato quotidianamente dai medici, in costante contatto con lo staff sanitario del Napoli.

Una vicenda che arriva in un momento cruciale della stagione, con sfide importanti all’orizzonte, tra cui quella contro il AC Milan, e che potrebbe influire sugli equilibri della squadra nelle prossime settimane.