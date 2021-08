Lacrime di dolore in provincia di Napoli, addio a Pupetta: era la regina delle graffe

Dolore a Castellammare di Stabia per la morte di Pupetta D’Oriano. La donna, 88 anni, ha perso la vita a Ferragosto gettando nello sconforto familiari e conoscenti. Pupetta era considerata da tutti la regina delle graffe: nel corso del tempo, infatti, in migliaia hanno assaggiato le sue prelibatezza nella storia sede di via Santo.

Chi era Pupetta

I figli, che in queste ore la piangono, hanno aperto anche altri punti vendita, ma lei non ha mai voluto abbandonare la sua casa.

“La signora è stata figlia, mamma e nonna esemplare nonché icona dello street food stabiese. Oggi la nostra comunità ha perso tantissimo. Che ti accolgano gli angeli. Buon viaggio nonna Pupetta” – scrive Tony. E ancora: “Si è spenta la signora Pupetta, è volata in cielo ieri sera. Ora tutti gli stabiesi hanno perso un altro simbolo buono. Buono come le sue graffe. Riposa in pace”.