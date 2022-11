Notte di sangue a Castelvolturno, ucciso a coltellate fuori un bar

Notte di sangue a Castelvolturno dove un uomo è stato ucciso davanti casa sua. L’omicidio è accaduto nella notte, intorno alle 2, a Castel Volturno in prossimità di un bar in via Roma. La vittima, Luigi Izzo, 38enne barbiere del posto, ucciso da diverse coltellate. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia scaturisce da una lite per futili motivi, con alcuni soggetti fuori ad un bar, il 38enne per evitare che la discussione degenerasse si è allontanato, poi la spedizione punitiva presso la propria abitazione conclusasi nel sangue.

Un gruppo di persone, non ancora identificati, avrebbero raggiunto Izzo fino sotto casa sua, per poi colpirlo con diversi fendenti lasciandolo riverso a terra nel vialetto in un lago di sangue e sotto gli occhi increduli della moglie. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pineta Grande ma, a causa delle gravi ferite, uno alla gola e un altro, letale, al cuore, non è riuscita a sopravvivere. Sono in corso le indagini ad opera dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, per ricostruire la dinamica dei fatti e per quale motivo Luigi Izzo è stato ferito mortalmente. Risposte in tal senso potrebbero arrivare dall’analisi delle telecamere presenti in zona che potrebbero avere ripreso gli ultimi istanti di vita del 38enne o gli autori dell’azione omicidiaria. Durante la notte alcuni soggetti sono stati individuati e portati in caserma.