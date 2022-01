C’è Posta per Te, busta chiusa alla prima puntata: Giovanni tradisce la fidanzata con la cugina di lei

Si apre col botto la prima puntata del 2022 di C’è Posta per Te. E la storia che più di tutte ha attirato l’attenzione è quella di Giovanni e Alessia, due giovani sposi di Boscoreale che si stanno separando dopo un tradimento da parte di lui. La donna, difatti, ha scoperto una storia clandestina del marito proprio con sua cugina. Al contempo, però, la moglie di Giovanna viveva il dramma di aver perso un bambino.

Giovanni è evidentemente pentito e basta solo guardarlo per rendersene conto. “Ti chiedo perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra. Ho distrutto il nostro matrimonio, ma tu non hai colpe. Non averti fatto sentire amata come dovevi mi uccide dentro. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre”, sono le sue parole.

Quando ho capito che c’era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse”, ha raccontato Alessia. “Perché sei andato a letto con lei? Ce l’ha d’oro? Non era migliore di me neanche caratterialmente”. “Lo sanno tutti che non è Santa Maria Goretti. La conosci bene”, ha proseguito.

La storia

Inizia tutto dopo che Alessia ha un aborto spontaneo, nel 2019. Da quel momento, Giovanni inizia la relazione con cugina della sua compagna. Quest’ultima, anche lei fidanzata, chiede sempre più aiuti economici all’uomo che, giorno dopo giorno, si accorge che la situazione si complica sempre di più. Inevitabilmente Alessia inizia a sospettare di qualcosa e a quel punto, Giovanni, compra una scheda telefonica nuova e – nell’anonimato – manda un messaggio al fidanzato dell’amante. “Stai attento a cosa fa la tua ragazza”, gli scrive. Per convincerlo, allega anche delle foto ‘particolari’.

Una serie di chiamate, anche da parte di Giovanni, e la verità viene a galla. O meglio la scopre proprio il padre di Alessia, che picchia il compagno della figlia. Dopo quest’episodio, l’uomo parte e non si fa sentire per una settimana, per poi ritornare e vuotare il sacco. La reazione di Alessia è furiosa: lo caccia di casa, lo blocca e poi quando lo sblocca gli scrive messaggi per fargli notare tutto il suo disprezzo.

”Il sentimento non finisce dopo mesi, ma io non me lo merito tutto questo’‘, ha dichiarato Alessia chiudendo poi la busta. La donna, intanto, non chiede la separazione per non creare all’ex compagno problemi economici. Fi