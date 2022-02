C’è posta per te, Insigne e Pio e Amedeo saranno i prossimi ospiti speciali

Lorenzo Insigne e Pio e Amedeo a ‘C’è posta per te’. Saranno loro, il capitano del Napoli e il duo comico, i prossimi ospiti speciali del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’annuncio arriva direttamente dai canali social del people show. Anche due volti amati di Amici sono stati ospiti sabato scorso. Si tratta dell’attuale professore di ballo, Raimondo Todaro, e di sua moglie, la professionista Francesca Tocca.

C’è Posta per Te, Chiara perdona Simone dopo i tradimenti ma sui social è bufera [Storia del 12 febbraio 2022]

Ha sollevato un polverone la scelta ieri sera, durante l’ultima puntata di C’è Posta per TE, di Chiara, moglie tradita, che ancora una volta ha perdonato il marito, Simone. L’ultimo tradimento, avvenuto mesi fa, ha messo a dura prova la famiglia. Maria spiega che lui è un uomo innamorato ma con evidenti problemi di infedeltà. “Ciao amo, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua, volevo chiederti scusa davanti a tutti. Volevo chiederti davanti a tutte queste persone di perdonarmi, di perdonare i tradimenti e le umiliazioni perché non te le sei meritate. Le persone possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero“. Anche Chiara conferma di verde ancora il marito e di andare a letto con lui. Alla fine la donna persona Simone, ma su Twitter si è scatenata un’autentica bufera con molti utenti che non hanno lesinato alla donna dure critiche per aver perdonato nuovamente il marito.