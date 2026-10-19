“C’è una bomba a scuola”, evacuata l’Italo Calvino a Villaricca 2: l’allarme

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Evacuato, in questi minuti, l’istituto “Italo Calvino” sito in via Bologna, a Villaricca 2. Le prime segnalazioni, tutte da confermare, parlano di un allarme bomba.

Alunni e docenti sono stati condotti fuori dall’istituto: artificieri in arrivo sul posto.

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Come accaduto in altri istituti della città di Napoli e in provincia, da oggi anche il liceo classico di Torre del Greco risulta occupato. Ad annunciare l’iniziativa degli studenti dell’istituto di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa è un lungo striscione posto all’esterno di alcune aule poste al primo piano: “De Bottis occupato” recita.

A motivare i ragazzi, le ragioni legate al loro futuro e i timori relativi al Decreto Scuola. Non è escluso che la forma di protesta adottato dai liceali torresi possa andare avanti fino alla manifestazione nazionale annunciata per fine mese.

Un gruppo di studenti, insieme al Collettivo Demand, stamattina hanno occupato Palazzo Giusso, una delle sedi dell’Università L’Orientale, “per denunciare il carovita, lo smantellamento dell’università pubblica e l’emergenza abitativa studentesca”.

“In una congiuntura storica segnata da una frattura internazionale che ci porta ogni giorno di più verso il baratro abbiamo deciso di prendere posizione e di organizzarci per provare a lanciare una scossa – spiegano – La condizione di uno studente oggi si fa più insostenibile ogni anno che passa. Con un caro affitti sempre più fuori controllo e un carovita sempre più insostenibile, con la possibilità di trovare solo lavoro precario e mal pagato. Abbiamo deciso di occupare la nostra università non per gusto o per piacere, ma perché riteniamo che ormai non ci sia altra maniera per rendere visibile un disagio verso cui le istituzioni sopra di noi sono cieche e sorde”.