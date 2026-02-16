Cede il basolato in centro ad Aversa, auto resta incastrata nella voragine

PUBBLICITÀ

Paura nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio in via San Paolo, nel cuore di Aversa, a pochi metri dall’Episcopio della Diocesi di Aversa. Le piogge intense e persistenti che hanno interessato la città per l’intera giornata di sabato hanno provocato il cedimento della pavimentazione in basalto, aprendo improvvisamente una voragine sull’asse stradale.

Il crollo si è verificato in piena notte, cogliendo di sorpresa residenti e automobilisti. La buca, di dimensioni significative, ha reso immediatamente pericoloso il transito veicolare e pedonale. Nel crollo della strada è rimasta coinvolta anche una vettura, una Lancia Y, che si è trovata improvvisamente con le ruote bloccate all’interno dell’avvallamento.

PUBBLICITÀ

Il conducente, visibilmente scosso ma fortunatamente illeso, non ha riportato ferite. Sul posto è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere il veicolo in sicurezza e liberare la carreggiata.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei tecnici comunali, che hanno provveduto a delimitare l’area con le transenne, interdicendo completamente il traffico per evitare ulteriori rischi.

Il post del sindaco Matacena

Di seguito il post pubblicato su Facebook dal primo cittadino aversano, Francesco Matacena: “Questa notte, in Piazza San Paolo, si è verificato un cedimento del basolato con l’apertura di una voragine.

Sin dalle prime ore, intorno alle 3:00, si sono immediatamente attivati la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale per mettere in sicurezza l’area e limitare ogni rischio per cittadini e automobilisti.

Dai primi accertamenti, la causa sembrerebbe riconducibile a una perdita della rete fognaria.

Desidero ringraziare gli operatori intervenuti tempestivamente e tutti coloro che hanno lavorato durante la notte con grande senso di responsabilità.

Questo pomeriggio sono sul posto insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Sagliocco, al vice coordinatore della Protezione Civile Raffaele Arpaia e alla geologa prof. Daniela Ruberti per seguire da vicino l’evoluzione della situazione.

Domani mattina proseguiranno le operazioni di monitoraggio e ispezione per accertare con precisione le cause del cedimento e programmare un intervento risolutivo nel più breve tempo possibile.

La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta”.