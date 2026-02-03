PUBBLICITÀ
HomeCronacaCemento e frutta in mano al clan di camorra, interdette 2 aziende
CronacaCronaca locale

Cemento e frutta in mano al clan di camorra, interdette 2 aziende

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Cemento e frutta in mano al clan di camorra, interdette 2 aziende
Cemento e frutta in mano al clan di camorra, interdette 2 aziende
PUBBLICITÀ

Negli scorsi giorni il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato un provvedimento amministrativo di prevenzione collaborativa, ai sensi nei confronti di una ditta con sede in Castellammare di Stabia, operante nel settore edile, nonché due provvedimenti interdittivi nei confronti di 2 società, con sede in Castellammare di Stabia, operanti nei settori dei servizi di consulenza finanziaria e del commercio di frutta e verdura.

La mirata azione messa in campo presso la Prefettura sta contribuendo in maniera significativa ad anticipare la soglia di tutela dell’ordine pubblico economico, scongiurando il rischio di infiltrazione mafiosa nel mercato, contrastando la contaminazione dell’economia legale ad opera dei sodalizi malavitosi radicati sul territorio, salvaguardando l’ordine pubblico economico, tutelando la libera concorrenza fra le imprese e assicurando il buon andamento della Pubblica Amministrazione

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati