CronacaCronaca locale

Cerca di sedare una lite ma viene accoltellato, 18enne finisce in ospedale a Napoli

Cerca di sedare una lite tra ragazzi e viene accoltellato. E’ successo la scorsa notte in via Petrarca, nel quartiere-bene Posillipo di Napoli.

La vittima, un ragazzo di 18 anni, è stato medicato nell’ospedale Fatebenefratelli e poi dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Agli agenti del commissariato Posillipo, chiamati dai sanitari, ha riferito che, intorno all’una, mentre stava passeggiando lungo via Petrarca, ha notato la lite tra ragazzi e ha deciso di intervenire per mettere pace ma qualcuno lo ha ferito con un coltello alla mano e al fianco, per fortuna in maniera non grave.

Sono in corso indagini della Polizia di Stato per ricostruire la vicenda e individuare il responsabile dell’accoltellamento.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

