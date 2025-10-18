PUBBLICITÀ

Cerca di sedare una lite tra ragazzi e viene accoltellato. E’ successo la scorsa notte in via Petrarca, nel quartiere-bene Posillipo di Napoli.

Cerca di sedare una lite ma viene accoltellato, 18enne finisce in ospedale a Napoli

La vittima, un ragazzo di 18 anni, è stato medicato nell’ospedale Fatebenefratelli e poi dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Agli agenti del commissariato Posillipo, chiamati dai sanitari, ha riferito che, intorno all’una, mentre stava passeggiando lungo via Petrarca, ha notato la lite tra ragazzi e ha deciso di intervenire per mettere pace ma qualcuno lo ha ferito con un coltello alla mano e al fianco, per fortuna in maniera non grave.

Sono in corso indagini della Polizia di Stato per ricostruire la vicenda e individuare il responsabile dell’accoltellamento.