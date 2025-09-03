Chi è Annarita Esposito, influencer e tiktoker napoletana ricca grazie a OF

PUBBLICITÀ

Annarita Esposito è un’ influencer e tiktoker napoletana, nota per la sua attività social e per aver guadagnato notorietà per aver documentato la sua vita a Dubai e i suoi guadagni online, diventando oggetto di polemiche sui social. È stata intervistata su come è possibile guadagnare dai social network, evidenziando la sua esperienza e il suo successo nel settore. In diverse interviste ha raccontato quanto guadagna: “Io ricavo su Onlyfans circa 40mila, che sono tantissimi, ma ci sono delle ragazze italiane che conoscete che guadagnano anche 100mila euro al mese”.

E’ stata lei stessa a spiegare di cosa si tratta nel corso di una diretta: “E’ come una specie di calendario, di quelli che una volta facevano i personaggi famosi, come Belen, Michelle Hunziker, una decina di anni fa nude. Quello che dico sempre alle mie amiche, perché così chiamo le ragazze che lavorano con me su OF, è un calendario di 10 anni fa”.

PUBBLICITÀ

Queste affermazioni nel giro di poche ore hanno scatenato tante reazioni sui social, tra apprezzamenti e critiche, tanto da costringerla a rispondere, sempre tramite una diretta