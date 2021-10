Tutti gli exit poll dei principali istituti di rilevazioni danno Gaetano Manfredi, candidato sindaco del centrosinistra e dell’asse Pd-M5s, vincitore al primo turno. Praticamente doppiato il centrodestra e il suo candidato Catello Maresca. A seguire, con risultati medi poco sopra il 10% Antonio Bassolino. Mentre più giù nella rilevazione c’è Alessandra Clemente, la candidata del sindaco uscente Luigi de Magistris. Negli exit poll Opinio-Rai, Manfredi in netto vantaggio, vincitore al primo turno con una forbice tra il 57 e il 61%. A seguire Catello Maresca tra 19 e 23%, terzo Antonio Bassolino 9-13% e poi Alessandra Clemente 5,5-7,5%. . Per gli istant di Quorum\YouTrend per Sky, Manfredi è leggermente più sotto: raggiunge una forchetta del 49-53%. Mentre Catello Maresca con il 23-27% è secondo. Seguono Antonio Bassolino (10-14%) e Alessandra Clemente (6-10%). Secondo le tendenze di La7, Manfredi si avvia alla vittoria al primo turno con una forbice tra il 57 e 61%, Maresca è tra il 19-23%.

Chi è Gaetano Manfredi, per gli exit poll è il nuovo sindaco di Napoli

Le urne si sono chiuse alle 15 di oggi, 4 ottobre, nelle 884 sezioni della città di Napoli – oltre che in numerosi altri centri italiani – per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Alle 23 di ieri, l’affluenza alle urne è stata del 33,72%. In corsa sette aspiranti primo cittadino e 32 liste. Quattro, alla vigilia, i candidati più accreditati del consenso popolare: Gaetano Manfredi, ex ministro del governo Conte e già rettore dell’Università Federico II di Napoli, in campo per il centrosinistra; Antonio Bassolino, ex sindaco ed ex governatore oltre che ministro; Catello Maresca, magistrato e a capo di uno schieramento civico e di centrodestra; e Alessandra Clemente, assessore della giunta de Magistris. In alcuni piccoli comuni della Campania, come ad esempio Cetara, Praiano, Conca dei Marini, Ogliastro Cilento e Corbara, i sindaci sono stati già eletti alla chiusura delle urne perché c’era un solo candidato primo cittadino ed era necessario solo raggiungere il 50% +1 dei voti

Chi è Gaetano Manfredi

Nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, il 4 gennaio del 1964, Gaetano Manfredi è candidato sindaco alle comunali per una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle formata in tutto da 13 liste. Ingegnere, docente e ricercatore, Manfredi è stato rettore della Federico II di Napoli dal 2014 al 2020. Tra il 2015 e il 2020 è stato presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle Università Italiane. Nel Governo Conte Due ha ricoperto la carica di Ministro dell’Università. È stato proprio l’ex premier insieme al Partito Democratico e al rinnovato Movimento 5 Stelle a chiedere a Gaetano Manfredi di scendere in campo alle amministrative, fungendo tra i garanti del cosiddetto Patto per Napoli pacchetto di misure economiche per aiutare a risanare i conti di Palazzo San Giacomo.